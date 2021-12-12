Дуванская (Тимошина) Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуванская (Тимошина) Марина Сергеевна

Место рождения

Терпенье

Дата рождения

19.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1980
Бракосочетание
Между 1996 и 2003

Муж: Дуванский Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
2003

Дочь: Дуванская Анна Андреевна

Отец ребёнка: Дуванский Андрей Валерьевич

Рождение ребёнка
30.08.2008

Сын: Дуванский Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Дуванский Андрей Валерьевич

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