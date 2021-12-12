Дуванская (Тимошина) Марина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1980
Бракосочетание
Между 1996 и 2003
Рождение ребёнка
2003
Дочь: Дуванская Анна Андреевна
Отец ребёнка: Дуванский Андрей Валерьевич
Рождение ребёнка
30.08.2008
Сын: Дуванский Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Дуванский Андрей Валерьевич