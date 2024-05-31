Евдокия Елизаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Егор Ермолаевич
Отец ребёнка: Ермолай Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Анисья Ермолаевна
Отец ребёнка: Ермолай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно