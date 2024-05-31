Евдокия Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Елизаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Около 1859 г.р.
Около 1860 г.р.

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Егор Ермолаевич

Отец ребёнка: Ермолай Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Анисья Ермолаевна

Отец ребёнка: Ермолай Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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