Шулепова (Перфилова) Ефросинья Трефилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулепова (Перфилова) Ефросинья Трефилова

Место рождения

поч. Воронинский, Чукшинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Осип (Иосиф) Демидов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Плетни, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Шулепов Поликарп Иосифов

Отец ребёнка: Шулепов Осип (Иосиф) Демидов

Плетни, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: (Шулепова) Екатерина Иосифова

Отец ребёнка: Шулепов Осип (Иосиф) Демидов

Плетни, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Плетни, Нолинский уезд, Вятская губерния

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