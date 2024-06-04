Шулепова (Перфилова) Ефросинья Трефилова
Место рожденияпоч. Воронинский, Чукшинская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Отец ребёнка: Шулепов Осип (Иосиф) Демидов
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: (Шулепова) Екатерина Иосифова
Отец ребёнка: Шулепов Осип (Иосиф) Демидов
Смерть
После 1795