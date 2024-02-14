Деревянко Александр Ильич
Место рожденияОренбургская обл., Абдулинский р-н, п. Яковлевский
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Деревянко Александр Ильич Картотека награждений Медаль «За отвагу» 12.06.1968 Дата рождения: __.__.1908 Место рождения: Оренбургская обл., Абдулинский р-н, п. Яковлевский Дата поступления на службу... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Семёновна
Рождение ребёнка
21.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра Семёновна
Смерть
Неизвестно