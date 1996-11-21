Игошева (Котова) Венера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1927
Дата смерти21.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927
Отец: Котов Иван Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1951
Сын: Игошев Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Игошев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1953
Сын: Игошев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Игошев Григорий Дмитриевич
Смерть
21.11.1996