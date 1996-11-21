Игошева (Котова) Венера Ивановна 14.01.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игошева (Котова) Венера Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1927

Дата смерти

21.11.1996

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1927 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1927

Отец: Котов Иван Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игошев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.08.1951

Сын: Игошев Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Игошев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.08.1953

Сын: Игошев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Игошев Григорий Дмитриевич

Смерть
21.11.1996

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