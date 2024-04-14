Колтачихина -- Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1859
Дочь: Колтачихина Феодосия Игнатьевна
Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1861
Сын: Колтачихин Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Налимова (Колтачихина) Феодосия Игнатьевна
Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
06.09.1862
Сын: Колтачихин Иван Игнатьевич
Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Колтачихина Агафия Игнатьевна
Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович
Смерть
Неизвестно