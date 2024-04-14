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Колтачихина -- Дарья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтачихин Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1859

Дочь: Колтачихина Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1861

Сын: Колтачихин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Налимова (Колтачихина) Феодосия Игнатьевна

Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.09.1862

Сын: Колтачихин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Колтачихина Агафия Игнатьевна

Отец ребёнка: Колтачихин Игнатий Иванович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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