Рамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

2010 г.р.
2012 г.р.
2013 г.р.
2014 г.р.

Добавил:

аг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Нануш

Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы

Рождение ребёнка
2012

Дочь: Мариам

Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы

Рождение ребёнка
2013

Сын: ???

Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы

Рождение ребёнка
2014

Дочь: ???

Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Газиева Зоргия Исрафил кызы

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