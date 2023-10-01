Рамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
2010
Дочь: Нануш
Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы
Рождение ребёнка
2012
Дочь: Мариам
Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы
Рождение ребёнка
2013
Сын: ???
Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы
Рождение ребёнка
2014
Дочь: ???
Мать ребёнка: Газиева Зоргия Исрафил кызы
Бракосочетание
Неизвестно