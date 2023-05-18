Николюк (Казакова) Ирина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николюк (Казакова) Ирина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1963

Отец: Казакова Аркадий Федорович

Мать: Казаков Евгения

Рождение ребёнка
?.02.1984

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.11.1985

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Николюк муж

Рождение ребёнка
30.10.?

Дочь: Новодворская Анна

Отец ребёнка: Николюк муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николюк муж

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