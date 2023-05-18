Николюк (Казакова) Ирина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1963
Отец: Казакова Аркадий Федорович
Мать: Казаков Евгения
Рождение ребёнка
?.02.1984
Сын: Владимир
Рождение ребёнка
17.11.1985
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Николюк муж
Рождение ребёнка
30.10.?
Дочь: Новодворская Анна
Отец ребёнка: Николюк муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николюк муж