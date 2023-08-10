Григорьева (Виноградникова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1977
Дочь: Голод (Григорьева) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.11.1978
Дочь: Егорова (Григорьева) Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.05.1984
Дочь: Лукашева (Григорьева) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.03.1987
Сын: Григорьев Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
24.09.1988
Дочь: (Григорьева) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.05.1990
Сын: Григорьев Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич