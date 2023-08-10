Григорьева (Виноградникова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригорьева (Виноградникова) Людмила Александровна

Григорьева (Виноградникова) Людмила Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1953

Отец: Виноградников Николай Максимович

Мать: Виноградникова (Кротоненко) Анастасия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
23.09.1977

Дочь: Голод (Григорьева) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.11.1978

Дочь: Егорова (Григорьева) Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
27.05.1984

Дочь: Лукашева (Григорьева) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.03.1987

Сын: Григорьев Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.09.1988

Дочь: (Григорьева) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич

Рождение ребёнка
11.05.1990

Сын: Григорьев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Григорьев Анатолий Афанасьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.