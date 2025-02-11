Лукерья Петрова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукерья Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1820

умерла Неизвестно

Супруги
Егор Васильев1816 г.р.
Дети
Ефимия Егорова1847 г.р.
Исай Егоров1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Васильев

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ефимия Егорова

Отец ребёнка: Егор Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Рождение ребёнка
1854

Сын: Исай Егоров

Отец ребёнка: Егор Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

50

Смерть
Неизвестно

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