Лукерья Петрова
женский, родилась 1820
умерла Неизвестно
Супруги
Егор Васильев1816 г.р.
Дети
Ефимия Егорова1847 г.р.
Исай Егоров1854 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Васильев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ефимия Егорова
Отец ребёнка: Егор Васильев
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Сын: Исай Егоров
Отец ребёнка: Егор Васильев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно