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Зверев Назар Кириякович
Зверев Назар Кириякович
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Древо
Место рождения
д. Короваево Утмановской волости
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Зверев ?
Мать
?
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Зверев ?
Мать:
?
д. Короваево Утмановской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
д. Короваево Утмановской волости
Смерть
Неизвестно
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