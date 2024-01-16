Зверев Назар Кириякович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Назар Кириякович

Место рождения

д. Короваево Утмановской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев ?

Мать: ?

д. Короваево Утмановской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

д. Короваево Утмановской волости
Смерть
Неизвестно
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