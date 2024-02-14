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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самига

Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савия

Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рашида

Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Биби-Рауза

Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габдулхай

Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна

Смерть
Неизвестно

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