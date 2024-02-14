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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самига
Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савия
Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рашида
Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Биби-Рауза
Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдулхай
Мать ребёнка: (Асфандиярова) Фатиша Сайфетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно