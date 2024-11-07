Мазилкин Василий Платонович
Место рождения
Дата рождения22.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1879
Отец: Мазилкин Платон Васильевич
Мать: Ефимья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мазилкина Анна Васильевна
Мать ребёнка: Савушкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Мазилкина Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Савушкина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно