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Мазилкин Василий Платонович

Место рождения

Мягра, Копорьевская волость, Мологский уезд

Дата рождения

22.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1879

Отец: Мазилкин Платон Васильевич

Мать: Ефимья Михайловна

Мягра, Копорьевская волость, Мологский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савушкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мазилкина Анна Васильевна

Мать ребёнка: Савушкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Мазилкина Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Савушкина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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