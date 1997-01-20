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Мазилкина Агриппина Васильевна

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Место рождения

Ярославская губерния, Мологский уезд, д. Дубровка

Дата рождения

15.06.1907

Дата смерти

20.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907

Отец: Мазилкин Василий Платонович

Мать: Савушкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
23.12.1925

Дочь: Сорокина Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1949

Дочь: Сорокина Алевтина Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович

Смерть
20.01.1997

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