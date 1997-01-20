Мазилкина Агриппина Васильевна
Место рожденияЯрославская губерния, Мологский уезд, д. Дубровка
Дата рождения15.06.1907
Дата смерти20.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1925
Дочь: Сорокина Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1949
Дочь: Сорокина Алевтина Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Иванович
Смерть
20.01.1997