Райккерус (Раппу) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Раппу) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.11.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891

Отец: Раппу Иосиф Петрович

Мать: Раппу (Тойвоканен) Анна Моисеевна

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
28.11.1910

Муж: Райккерус Петр Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: (Райккерус) Анна Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1915

Сын: Райккерус Александр Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.08.1920

Дочь: (Райккерус) Элза Петровна

Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.08.1924

Сын: Райккерус Эйно-Иван Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.01.1927

Сын: Райккерус Вяйнё Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.03.1931

Сын: Райккерус Иван Петрович

Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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