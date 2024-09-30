Райккерус (Раппу) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения20.11.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891
Бракосочетание
28.11.1910
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: (Райккерус) Анна Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович
Рождение ребёнка
01.07.1915
Сын: Райккерус Александр Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1920
Дочь: (Райккерус) Элза Петровна
Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1924
Сын: Райккерус Эйно-Иван Петрович
Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович
Рождение ребёнка
12.01.1927
Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович
Рождение ребёнка
13.03.1931
Отец ребёнка: Райккерус Петр Александрович
Смерть
Неизвестно