Толстиков Игнат (Игнатий)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстикова) Акилина Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстиков Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Каликина (Толстикова) Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно