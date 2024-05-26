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Толстиков Игнат (Игнатий)

Место рождения

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстикова) Акилина Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстиков Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Каликина (Толстикова) Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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