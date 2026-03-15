(Сухова) Агриппина Ильинична
женский, родилась 11.06.1860, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
умерла 29.08.1860, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
ОтецСухов Илья Семенович1823 ст. г.р.
МатьСухова Мария Леонтиева1823 ст. г.р.
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Рождение
11.06.1860
Отец: Сухов Илья Семенович
Мать: Сухова Мария Леонтиева
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ
Смерть
29.08.1860
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ