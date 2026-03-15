(Сухова) Агриппина Ильинична 11.06.1860 — найти родственников по фамилии на Familio

(Сухова) Агриппина Ильинична

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 11.06.1860, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

умерла 29.08.1860, Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Отец
Сухов Илья Семенович1823 ст. г.р.
Мать
Сухова Мария Леонтиева1823 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1860

Отец: Сухов Илья Семенович

Мать: Сухова Мария Леонтиева

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
29.08.1860
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

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