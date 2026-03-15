Сухова Мария Леонтиева
женский, родилась 1823 ст.
умерла 09.07.1911 ст.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Сухов Илья Семенович
Дочь: (Сухова) Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Дочь: (Сухова) Ульяна Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Сын: Сухов Стефан Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Дочь: (Сухова) Феодора Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Сын: Сухов Харитон Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Дочь: (Сухова) Евфросинья Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Дочь: (Сухова) Ирина Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Дочь: (Сухова) Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Сын: Сухов Харитон Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Сын: Сухов Иван Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Сын: Сухов Самуил Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Сын: Сухов Юлиан Ильич
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович
Дочь: (Сухова) Фекла Ильинична
Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович