Сухова Мария Леонтиева 1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сухова Мария Леонтиева

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1823 ст.

умерла 09.07.1911 ст.

Супруги
Сухов Илья Семенович1823 ст. г.р.
Дети
(Сухова) Ульяна Ильинична1850 ст. г.р.
Сухов Стефан Ильич05.07.1853 ст. г.р.
Показать еще 11
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Илья Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухова) Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: (Сухова) Ульяна Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
05.07.1853 ст.

Сын: Сухов Стефан Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.09.1855 ст.

Дочь: (Сухова) Феодора Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
18.09.1856 ст.

Сын: Сухов Харитон Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
18.09.1856 ст.

Дочь: (Сухова) Евфросинья Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
02.05.1859 ст.

Дочь: (Сухова) Ирина Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: (Сухова) Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
21.09.1861 ст.

Сын: Сухов Харитон Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
?.08.1863 ст.

Сын: Сухов Иван Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
10.08.1868

Сын: Сухов Самуил Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
13.06.1870

Сын: Сухов Юлиан Ильич

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Рождение ребёнка
1871 ст.

Дочь: (Сухова) Фекла Ильинична

Отец ребёнка: Сухов Илья Семенович

Русские Липяги, Самарский район, Самарский округ

Смерть
09.07.1911 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.