Екатерина Иванова
женский, родилась 1821
умерла Неизвестно
Супруги
Павел Парфёнов1825 г.р.
Дети
Татьяна Павлова1844 г.р.
Варвара Павлова1846 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Парфёнов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Татьяна Павлова
Отец ребёнка: Павел Парфёнов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Павлова
Отец ребёнка: Павел Парфёнов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Александр Павлов
Отец ребёнка: Павел Парфёнов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно