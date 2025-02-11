Екатерина Иванова 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Екатерина Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1821

умерла Неизвестно

Супруги
Павел Парфёнов1825 г.р.
Дети
Татьяна Павлова1844 г.р.
Варвара Павлова1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Парфёнов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Татьяна Павлова

Отец ребёнка: Павел Парфёнов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Павлова

Отец ребёнка: Павел Парфёнов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Александр Павлов

Отец ребёнка: Павел Парфёнов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

95

Смерть
Неизвестно

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