Шурупова Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1724
Сын: Шурупов Прокопий Федорович
Отец ребёнка: Шурупов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1725
Дочь: (Шурупова) Улита Федоровна
Отец ребёнка: Шурупов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Шурупов Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно