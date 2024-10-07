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Шурупова Марфа Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурупов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Шурупов Прокопий Федорович

Отец ребёнка: Шурупов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1725

Дочь: (Шурупова) Улита Федоровна

Отец ребёнка: Шурупов Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1735

Сын: Шурупов Иван Федорович

Отец ребёнка: Шурупов Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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