Шурупов Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурупова Марфа Павловна
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1724
Сын: Шурупов Прокопий Федорович
Мать ребёнка: Шурупова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1725
Дочь: (Шурупова) Улита Федоровна
Мать ребёнка: Шурупова Марфа Павловна
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Шурупова Марфа Павловна
Смерть
Неизвестно