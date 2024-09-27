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Шурупов Фёдор Григорьевич

Место рождения

Прилепы, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Прилепы, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Марфа Павловна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Шурупов Прокопий Федорович

Мать ребёнка: Шурупова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1725

Дочь: (Шурупова) Улита Федоровна

Мать ребёнка: Шурупова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Шурупов Иван Федорович

Мать ребёнка: Шурупова Марфа Павловна

Смерть
Неизвестно

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