Махалов Дмитрий Маркеллов 18.09.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Махалов Дмитрий Маркеллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.09.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Махалов Маркелл Иванович Дорофеевка1844 г.р.
Мать
Махалова Степанида ФёдороваДо 1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1874

Отец: Махалов Маркелл Иванович Дорофеевка

Мать: Махалова Степанида Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
20.09.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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