Махалов Дмитрий Маркеллов
мужской, родился 18.09.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецМахалов Маркелл Иванович Дорофеевка1844 г.р.
МатьМахалова Степанида ФёдороваДо 1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
20.09.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно