Хомутов Никита Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1833
Дата смерти22.11.1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1833
Отец: Хомутов Андрей Спиридонович
Мать: Дарья Калинникова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-WC11?i=12&wc=QPVB-YKN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590442326&cc=1931806
Смерть
22.11.1833 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-WCV2?i=39&wc=QPVB-YKN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590442326&cc=1931806