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Хомутов Никита Андреевич

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.09.1833

Дата смерти

22.11.1833 ст.

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1833

Отец: Хомутов Андрей Спиридонович

Мать: Дарья Калинникова

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZS-WC11?i=12&wc=QPVB-YKN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590442326&cc=1931806
Смерть
22.11.1833 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-WCV2?i=39&wc=QPVB-YKN%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1590442326&cc=1931806

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