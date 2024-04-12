(Каликина) Васса Федосеева
Место рождения
Дата рождения05.08.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1864 ст.
Отец: Каликин Федосей Парфёнов
Мать: Каликина Марфа Осипова
Крещение
08.08.1864 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Той же деревни крестьянин Евстигней Петров Болдырев и крестьянская девица Матрёна Степанова Ка(шерп)ова Таинство крещения совершали священник Евфимий Никольский и дьячок Дмитрий Лавров
Смерть
Неизвестно