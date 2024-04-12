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(Каликина) Васса Федосеева

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.08.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1864 ст.

Отец: Каликин Федосей Парфёнов

Мать: Каликина Марфа Осипова

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
08.08.1864 ст.
Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Той же деревни крестьянин Евстигней Петров Болдырев и крестьянская девица Матрёна Степанова Ка(шерп)ова Таинство крещения совершали священник Евфимий Никольский и дьячок Дмитрий Лавров
Смерть
Неизвестно
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