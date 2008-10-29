Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1939
Дата смерти29.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ошуркова) ? Николаевна
Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Елизавета Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1963
Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Елизавета Андреевна
Смерть
29.10.2008