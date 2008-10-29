Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1939

Дата смерти

29.10.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ошуркова) ? Николаевна

Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Елизавета Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1963

Сын: Ошуркова Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Ошуркова (Гилева) Елизавета Андреевна

Смерть
29.10.2008

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