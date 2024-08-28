Кронебергер Адам
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1881
Отец: Кронебергер Якоб
Бракосочетание
25.10.1905
Рождение ребёнка
07.08.1906
Дочь: (Кронебергер) Мария
Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета
Рождение ребёнка
24.09.1907
Дочь: (Кронебергер) Анастасия
Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета
Рождение ребёнка
18.02.1909
Сын: Кронебергер Теодор
Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета
Рождение ребёнка
19.01.1912
Дочь: (Кронебергер) Анастасия ?
Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета
Рождение ребёнка
27.03.1914
Сын: Кронебергер Адам
Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета
Смерть
Неизвестно