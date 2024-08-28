Кронебергер Адам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кронебергер Адам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1881

Отец: Кронебергер Якоб

Мать: Кронебергер (Кернер) Катарина

Бракосочетание
25.10.1905

Жена: Кронебергер (Шваб) Елизавета

Рождение ребёнка
07.08.1906

Дочь: (Кронебергер) Мария

Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета

Рождение ребёнка
24.09.1907

Дочь: (Кронебергер) Анастасия

Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета

Рождение ребёнка
18.02.1909

Сын: Кронебергер Теодор

Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета

Рождение ребёнка
19.01.1912

Дочь: (Кронебергер) Анастасия ?

Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета

Рождение ребёнка
27.03.1914

Сын: Кронебергер Адам

Мать ребёнка: Кронебергер (Шваб) Елизавета

Смерть
Неизвестно

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