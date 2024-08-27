Плотникова (Мазунина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Плотникова) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Дочь: (Плотникова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Сын: Плотников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Дочь: (Плотникова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Дочь: (Плотникова) Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Сын: Плотников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Сын: Плотников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Сын: Плотников Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Дочь: (Плотникова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Сын: Плотников Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Дочь: (Плотникова) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Сын: Плотников Аркадий Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич
Сын: Плотников Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич