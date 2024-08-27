Плотникова (Мазунина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова (Мазунина) Евдокия Васильевна

Плотникова (Мазунина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
21.01.1904

Муж: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.10.1904

Дочь: (Плотникова) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.12.1905

Дочь: (Плотникова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.11.1906

Сын: Плотников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.03.1908

Дочь: (Плотникова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1910

Дочь: (Плотникова) Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.04.1911

Сын: Плотников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.06.1912

Сын: Плотников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
05.03.1914

Сын: Плотников Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.07.1917

Дочь: (Плотникова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1919

Сын: Плотников Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.03.1920

Дочь: (Плотникова) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.02.1922

Сын: Плотников Аркадий Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
10.01.1924

Сын: Плотников Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василий Васильевич

Горы, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.