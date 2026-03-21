(Вирясова) Агриппина Никитична Около 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Вирясова) Агриппина Никитична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1896, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Наумов Дмитрий Ларионович26.10.1896 г.р.
Дети
Наумова Варвара Дмитриевна21.12.1916 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
07.02.1916

Муж: Наумов Дмитрий Ларионович

Рождение ребёнка
21.12.1916 ст.

Дочь: Наумова Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Наумов Дмитрий Ларионович

Смерть
Неизвестно

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