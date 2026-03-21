(Вирясова) Агриппина Никитична
женский, родилась Около 1896, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Наумов Дмитрий Ларионович26.10.1896 г.р.
Дети
Наумова Варвара Дмитриевна21.12.1916 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
07.02.1916
Рождение ребёнка
21.12.1916 ст.
Дочь: Наумова Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Наумов Дмитрий Ларионович
Смерть
Неизвестно