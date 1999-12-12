Погонец Андрей Константинович 12.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Погонец Андрей Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1923

Дата смерти

12.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1942 г.р.
1943 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923

Отец: Погонц Константин Иванович

Мать: Погонц Елена

Место жительства
Неизвестно
с. Новое Тарутино, Украина
Рождение ребёнка
01.01.1942

Сын: Погонец Иван Андреевич

Мать ребёнка: Погонец (Парчевская) Дария Степановна

Рождение ребёнка
01.09.1943

Сын: Погонец Арсений Андреевич

Мать ребёнка: Погонец (Парчевская) Дария Степановна

Рождение ребёнка
08.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погонец (Парчевская) Дария Степановна

Рождение ребёнка
29.06.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.12.1999

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