Погонец Андрей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1923
Дата смерти12.12.1999
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923
Отец: Погонц Константин Иванович
Мать: Погонц Елена
Место жительства
Неизвестно
с. Новое Тарутино, Украина
Рождение ребёнка
01.01.1942
Мать ребёнка: Погонец (Парчевская) Дария Степановна
Рождение ребёнка
01.09.1943
Сын: Погонец Арсений Андреевич
Мать ребёнка: Погонец (Парчевская) Дария Степановна
Рождение ребёнка
08.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погонец (Парчевская) Дария Степановна
Рождение ребёнка
29.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.12.1999