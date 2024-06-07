Селиванова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Селиванова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Селиванова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимович
Смерть
Неизвестно