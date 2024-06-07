Селиванова Анна Федоровна 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанова Анна Федоровна

Селиванова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Иван Якимович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Селиванова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Селиванова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Селиванов Тит Иванович

Отец ребёнка: Селиванов Иван Якимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.