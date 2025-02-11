Корчагин Ксенофонт Степанов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагин Ксенофонт Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Корчагин Степан Васильев1829 г.р.
Мать
Корчагина Васса Петрова / Василиса Петрова1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Корчагин Степан Васильев

Мать: Корчагина Васса Петрова / Василиса Петрова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Смерть
Неизвестно

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