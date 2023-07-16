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Кощавцев Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Кощавцев Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1923

Жена: Кощавцева (Бойко) Анна Никитовна

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Вторым браком Бойко Анна Никитовна вдова, неграмотная, подпись поставил Демчан Кощавцев Яков Иванович разведённый Свидетели Степан Семенюк и Малыхин
Смерть
Неизвестно

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