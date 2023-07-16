Кощавцев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Кощавцев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1923
Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Вторым браком Бойко Анна Никитовна вдова, неграмотная, подпись поставил Демчан Кощавцев Яков Иванович разведённый Свидетели Степан Семенюк и Малыхин
Смерть
Неизвестно