Кощавцева (Бойко) Анна Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКощавцева (Бойко) Анна Никитовна

Кощавцева (Бойко) Анна Никитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1923

Муж: Кощавцев Яков Иванович

Каменка, Новосибирский округ, Сибирский край
Вторым браком Бойко Анна Никитовна вдова, неграмотная, подпись поставил Демчан Кощавцев Яков Иванович разведённый Свидетели Степан Семенюк и Малыхин
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.