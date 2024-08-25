Усс Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усс Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усс Александр Данилович

Мать: Усс Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усс Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усс I Жена Михаила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усс Галина

Смерть
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

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