Усс Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усс Александр Данилович
Мать: Усс Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усс Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усс I Жена Михаила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усс Галина
Смерть
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край