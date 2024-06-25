Корсунская (Мальцева) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунская (Мальцева) Галина Михайловна

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Место рождения

д. Кистенево Качугского района Иркутской области

Дата рождения

07.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955

Отец: Козулин Николай

Мать: Мальцева Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунский Николай Иннокентьевич

Рождение ребёнка
26.06.1978

Сын: Корсунский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Корсунский Николай Иннокентьевич

Рождение ребёнка
20.11.1979

Дочь: Фадина (Корсунская) Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Корсунский Николай Иннокентьевич

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