Корсунская (Мальцева) Галина Михайловна
Место рожденияд. Кистенево Качугского района Иркутской области
Дата рождения07.01.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1955
Отец: Козулин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1978
Сын: Корсунский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Корсунский Николай Иннокентьевич
Рождение ребёнка
20.11.1979
Дочь: Фадина (Корсунская) Наталия Николаевна
Отец ребёнка: Корсунский Николай Иннокентьевич