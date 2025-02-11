Евгения Алексеева 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Евгения Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1856, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Алексей Григорьев1829 г.р.
Мать
Арина Игнатьева1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Алексей Григорьев

Мать: Арина Игнатьева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

34

Смерть
Неизвестно

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