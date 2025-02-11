Евгения Алексеева
женский, родилась 1856, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецАлексей Григорьев1829 г.р.
МатьАрина Игнатьева1828 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Алексей Григорьев
Мать: Арина Игнатьева
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно