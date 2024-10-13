Самсон или Семен Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1756 ст.
Дата смерти1788 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Отец: Евсей Миронович
Мать: Василиса Петровна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Чекулаев (Котов) Игнат Семенович
Мать ребёнка: Котова Федосья Петровна
Бракосочетание
До 1779
Жена: Котова Федосья Петровна
Сын Игнат родился в 1778/1779
Рождение ребёнка
С 1784 по 1785 ст.
Дочь: Федосья Самсоновна / Семеновна
Мать ребёнка: Котова Федосья Петровна
Смерть
1788 ст.