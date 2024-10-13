Самсон или Семен Евсеевич 1756 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсон или Семен Евсеевич

Место рождения

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

1788 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: Евсей Миронович

Мать: Василиса Петровна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Чекулаев (Котов) Игнат Семенович

Мать ребёнка: Котова Федосья Петровна

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1779

Жена: Котова Федосья Петровна

Сын Игнат родился в 1778/1779
Рождение ребёнка
С 1784 по 1785 ст.

Дочь: Федосья Самсоновна / Семеновна

Мать ребёнка: Котова Федосья Петровна

Смерть
1788 ст.

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