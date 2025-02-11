Авдотья Фёдорова
женский, родилась 1814, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья Лазырева1791 г.р.
ОтецФёдор Макаров1792 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Фёдор Макаров
Мать: Авдотья Лазырева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно