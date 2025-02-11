Авдотья Фёдорова 1814 — найти родственников по фамилии на Familio

Авдотья Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1814, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья Лазырева1791 г.р.
Отец
Фёдор Макаров1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Фёдор Макаров

Мать: Авдотья Лазырева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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