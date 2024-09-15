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Климент Самсонов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1750 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Самсон Андреев

Мать: Мавра Захарова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1806 ст.

Сын: Евтихий Клементьев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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