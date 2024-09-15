Климент Самсонов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Самсон Андреев
Мать: Мавра Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.04.1806 ст.
Сын: Евтихий Клементьев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно