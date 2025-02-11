Наскина Зиновия Ильинична
женский, родилась 1869, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецИлья ТрифоновичНеизвестно г.р.
Супруги
Наскин Денис Макарович24.09.1872 г.р.
Дети
(Наскина) Мария Денисовна20.04.1899 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Илья Трифонович
Мать: не указана
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1892
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1899
Дочь: (Наскина) Мария Денисовна
Отец ребёнка: Наскин Денис Макарович
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно