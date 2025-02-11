Наскина Зиновия Ильинична 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Наскина Зиновия Ильинична

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1869, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Илья ТрифоновичНеизвестно г.р.
Супруги
Наскин Денис Макарович24.09.1872 г.р.
Дети
(Наскина) Мария Денисовна20.04.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Илья Трифонович

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Наскин Денис Макарович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.04.1899

Дочь: (Наскина) Мария Денисовна

Отец ребёнка: Наскин Денис Макарович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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