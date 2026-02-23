Захарова Мария Афанасьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дойкин, Захаров Иван Филиппович20.05.1873 г.р.
Дети
Захаров Павел Иванович с Зимпеки07.06.1901 ст. г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.
Сын: Захаров Павел Иванович с Зимпеки
Отец ребёнка: Дойкин, Захаров Иван Филиппович
Рождение ребёнка
08.03.1903
Сын: Дойкин-Захаров Место Призыва: Котласский Рвк, Архангельская Обл., Котласский Р-Н Николай Уч. Вов Иванович
Отец ребёнка: Дойкин, Захаров Иван Филиппович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно