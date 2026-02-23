Захарова Мария Афанасьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Захарова Мария Афанасьевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Дойкин, Захаров Иван Филиппович20.05.1873 г.р.
Дети
Захаров Павел Иванович с Зимпеки07.06.1901 ст. г.р.
Дойкин-Захаров Место Призыва: Котласский Рвк, Архангельская Обл., Котласский Р-Н Николай Уч. Вов Иванович08.03.1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дойкин, Захаров Иван Филиппович

Рождение ребёнка
07.06.1901 ст.

Сын: Захаров Павел Иванович с Зимпеки

Отец ребёнка: Дойкин, Захаров Иван Филиппович

Рождение ребёнка
08.03.1903

Сын: Дойкин-Захаров Место Призыва: Котласский Рвк, Архангельская Обл., Котласский Р-Н Николай Уч. Вов Иванович

Отец ребёнка: Дойкин, Захаров Иван Филиппович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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