Толстой (Чельберг) Луиза Виктория
Место рождениягород Сигтуна, Стокгольм, Королевство Швеция
Дата рождения29.07.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1974
Отец: Чельберг Эрик
Мать: Чельберг (Толстой) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чельберг Расмус
Бракосочетание
С 17.08.2002 по ?.03.2008
Муж: Холкнект Пер Олоф
Рождение ребёнка
27.12.2008
Сын: Толстой Нильс Людвиг Эсбьёрн
Отец ребёнка: не указан