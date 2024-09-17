Толстой (Чельберг) Луиза Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой (Чельберг) Луиза Виктория

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Место рождения

город Сигтуна, Стокгольм, Королевство Швеция

Дата рождения

29.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1974

Отец: Чельберг Эрик

Мать: Чельберг (Толстой) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чельберг Расмус

Бракосочетание
С 17.08.2002 по ?.03.2008

Муж: Холкнект Пер Олоф

Рождение ребёнка
27.12.2008

Сын: Толстой Нильс Людвиг Эсбьёрн

Отец ребёнка: не указан

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