Талдыкин Прохор Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1856
Дочь: Задонская (Талдыкина) Мария Прохорова
Мать ребёнка: Талдыкина Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
20.08.1866
Сын: Талдыкин Адриан Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1868
Дочь: Талдыкина Параскева Прохоровна
Мать ребёнка: Талдыкина Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно