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Талдыкин Прохор Семенович

Место рождения

Красногорское, город Ефремов, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Александра Тимофеевна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
03.05.1856

Дочь: Задонская (Талдыкина) Мария Прохорова

Мать ребёнка: Талдыкина Александра Тимофеевна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
20.08.1866

Сын: Талдыкин Адриан Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1868

Дочь: Талдыкина Параскева Прохоровна

Мать ребёнка: Талдыкина Александра Тимофеевна

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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