Талдыкина Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Александра Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Прохор Семенович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
03.05.1856

Дочь: Задонская (Талдыкина) Мария Прохорова

Отец ребёнка: Талдыкин Прохор Семенович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1868

Дочь: Талдыкина Параскева Прохоровна

Отец ребёнка: Талдыкин Прохор Семенович

Красногорское, город Ефремов, Тульская область

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