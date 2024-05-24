Талдыкина Александра Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.05.1856
Дочь: Задонская (Талдыкина) Мария Прохорова
Отец ребёнка: Талдыкин Прохор Семенович
Рождение ребёнка
12.11.1868
Дочь: Талдыкина Параскева Прохоровна
Отец ребёнка: Талдыкин Прохор Семенович