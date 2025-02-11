Наталья Федорова 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Наталья Федорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1829

умерла Неизвестно

Супруги
Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев1835 г.р.
Дети
Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Маркелл Самуилов1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев

Рождение ребёнка
1870

Сын: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Маркелл Самуилов

Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.