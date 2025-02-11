Наталья Федорова
женский, родилась 1829
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев
Рождение ребёнка
1870
Сын: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Маркелл Самуилов
Отец ребёнка: Сюндюков Акмолинская Обл.. Кокчетавский Уезд, Д. Дорофеевка Самуил Рекрут? Дмитриев / Самсон Дмитриев
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно