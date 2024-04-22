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Попов Максим Акимович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Между 1809 и 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810 ст.

Отец: Попов Аким (Иоаким) Иванович

Мать: Попова Мать Максима

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазырина (Попова) Фёкла Максимовна

Мать ребёнка: Глазырина Первая Жена Максима

Бракосочетание
Около 1830 ст.

Жена: Глазырина Первая Жена Максима

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Максим 1м браком
Бракосочетание
07.02.1865 ст.

Жена: Кузнецова Прасковья Антоновна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Оба 2м браком. Жениху 55 лет, невесте - 36. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.216 л. 444об запись № 4
Смерть
Неизвестно

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