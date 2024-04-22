Попов Максим Акимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1809 и 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1809 и 1810 ст.
Отец: Попов Аким (Иоаким) Иванович
Мать: Попова Мать Максима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазырина (Попова) Фёкла Максимовна
Мать ребёнка: Глазырина Первая Жена Максима
Бракосочетание
Около 1830 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Максим 1м браком
Бракосочетание
07.02.1865 ст.
Оба 2м браком. Жениху 55 лет, невесте - 36. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.216 л. 444об запись № 4
Смерть
Неизвестно