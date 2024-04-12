Пётр Фёдоров
Место рождения
Дата рождения11.02.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1823
Отец: Фёдор Павлов
Мать: Агриппина Никифорова
МК-1823 У кого кто родился 11/14.02.1823 Бежецкаго уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова жена Агрипена Никифорова родила сына Петра, которой молитвован свяще... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно