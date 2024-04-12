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Пётр Фёдоров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

11.02.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1791 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1823

Отец: Фёдор Павлов

Мать: Агриппина Никифорова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1823 У кого кто родился 11/14.02.1823 Бежецкаго уезда, Казенной Присецкой волости, деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова жена Агрипена Никифорова родила сына Петра, которой молитвован свяще... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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