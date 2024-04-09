Казанцев Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцев Герасим

Место рождения

деревня Казанцево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казанцев Спиридон Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Казанцев Никита Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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