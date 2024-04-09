Казанцев Герасим
Место рождениядеревня Казанцево, Шушенская волость, Минусинский уезд, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казанцев Спиридон Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Казанцев Никита Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно