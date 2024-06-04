Берестов Семен Ананьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: Берестов Ананий Остафьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1762