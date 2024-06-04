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Берестов Семен Ананьев

Место рождения

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Берестов Ананий Остафьев

Мать: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Берестов Осип Семенов

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Берестов Андрей Семенов

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Берестов Исак Семенов

Мать ребёнка: не указана

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762

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