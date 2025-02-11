Ирина Тимофеева 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Ирина Тимофеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Наталья Никитина1805 г.р.
Отец
Тимофей Макаров1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Тимофей Макаров

Мать: Наталья Никитина

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

110

Смерть
Неизвестно

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